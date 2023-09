Fi: Gasparri, 'mille giovani stanno arricchendo di contenuti evento Gaeta'

Gaeta, 9 set. (Adnkronos) - "In politica contano i fatti e a Gaeta Forza Italia ha messo in campo la realtà. Mille giovani, che hanno pagato anche una quota di partecipazione, stanno arricchendo di contenuti e di entusiasmo ‘Azzurra Libertà-Ritorno ad Everest’, una bel...

Gaeta, 9 set. (Adnkronos) – "In politica contano i fatti e a Gaeta Forza Italia ha messo in campo la realtà. Mille giovani, che hanno pagato anche una quota di partecipazione, stanno arricchendo di contenuti e di entusiasmo ‘Azzurra Libertà-Ritorno ad Everest’, una bellissima iniziativa che insieme al movimento giovanile del nostro partito ed ai dirigenti del territorio abbiamo organizzato con la convinzione che tanti avrebbero risposto al nostro appello. E così è stato. Diceva Marshall McLuhan che ‘il mezzo è il messaggio’. E qui la presenza compatta, entusiasta e ottimista di tanti giovani è il vero contenuto dell'evento". Lo dice Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e vicepresidente dell'aula di palazzo Madama.

"Ci sono state tavole rotonde – spiega -, interventi, confronti tra giovani e ministri, discussioni riguardanti l'economia, l'ambiente, la famiglia, la sicurezza, ma è stato bellissimo soprattutto il momento del pomeriggio con l’assemblea del movimento giovanile e gli interventi in serie di decine e decine di ragazze e ragazzi di tutta Italia. Questa è la vitalità, questa è la politica, questo è il progetto e la realtà. Ci sono partiti in declino, movimenti virtuali, persone che non hanno più di fronte una platea a cui rivolgersi, Forza Italia, nel momento più difficile della sua storia, si ritrova unita, coesa e ricca di giovani e di entusiasmo attorno al messaggio del suo leader e fondatore Silvio Berlusconi".

"Il berlusconismo c'è, come il gollismo c'è stato e c’è in Francia al di là dell'esperienza del suo leader e fondatore. Il berlusconismo c'è in Italia, è decisivo nel centrodestra, porta passione ma anche serietà. Gaeta lo ha dimostrato, una tre giorni che si concluderà domani e che dimostra, con la forza dei fatti e della presenza, la rilevanza del nostro movimento e la sua proiezione verso il futuro, che i ragazzi, protagonisti sul palco, ci hanno assicurato", conclude Gasparri.