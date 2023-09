Fi: Gasparri, 'ricordiamo Berlusconi a Paestum come leader inimitabile'

Roma, 29 set. (Adnkronos) – "Ancora prima della scomparsa di Berlusconi avevamo deciso di tenere a Paestum una manifestazione nazionale di Forza Italia, che è stata proposta dal coordinatore regionale Martusciello. Oggi, nel giorno del suo compleanno, lo ricordiamo come il grande leader che è stato e che per noi continuerà a essere. Nessuno sarà più come lui". Così il senatore di Forza Italia e vicepresidente dell'aula di palazzo Madama, Maurizio Gasparri, a margine della manifestazione di Forza Italia Una grande storia, un futuro di libertà, in corso di svolgimento a Paestum.

"Tuttavia – prosegue l'azzurro – lo sforzo politico è quello di dare continuità e proiezione a quello che ha costruito, in tutti questi anni, Berlusconi, che ha fondato il centrodestra. Questo è un appuntamento dedicato a Berlusconi, ma che sarà anche ricco di proposte per il Sud, per l’economia e per l’azione politica che Forza Italia continuerà a svolgere nell’attualità, nel nome del ‘berlusconismo’. E Paestum, così come la Campania, sono per noi terre importanti". "Avendo un presidente regionale di Forza Italia in Basilicata, in Calabria e in Sicilia, sognare un centrodestra che ritorni anche al governo regionale della Campania sarebbe importante", conclude Gasparri.