Fi: il 'ritorno' di Costa, 'con azzurri convergenze su temi giustizia, conserverò mia autonomia'

Roma, 16 set. (Adnkronos) - Il 'ritorno in azzurro' di Enrico Costa è questione di ore. Con l'adesione al gruppo parlamentare di Forza Italia, annuncia in una nota l'ex parlamentare di Fi e Pdl ora con Anzione, "che formalizzerò a breve, proseguirò le b...

Roma, 16 set. (Adnkronos) – Il 'ritorno in azzurro' di Enrico Costa è questione di ore. Con l'adesione al gruppo parlamentare di Forza Italia, annuncia in una nota l'ex parlamentare di Fi e Pdl ora con Anzione, "che formalizzerò a breve, proseguirò le battaglie garantiste che da sempre conduco". Le "convergenze sui temi della giustizia, a partire dalla separazione delle carriere", assicura l'ex ministro, "sono infatti oggettive: lavorerò al fianco di colleghi esperti e preparati con i quali il confronto costruttivo non è mai cessato".

"Manterrò intatta la mia autonomia di pensiero orientata a tutelare sempre, e non solo quando conviene, la presunzione di innocenza, il diritto di difesa, il giusto processo, la certezza della pena, da non confondersi con la certezza del carcere, la finalità rieducativa della pena".