Fi: in manifesto programmatico 'fiducia' a Meloni, 'sostegno a governo per 5 anni'

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – Come nella bozza, anche nella versione definitiva, il manifesto programmatico di Forza Italia conferma il sostegno al governo Meloni per l'intera legislatura. Il "centro-destra -si legge nel testo approvato oggi dal Comitato di presidenza- è la casa naturale di Forza Italia, nasce dal coraggio e dalla visione del presidente Berlusconi e trova oggi nel governo Meloni il suo coerente compimento. Per questo Forza Italia è impegnata in un sostegno leale a questo governo per l'intera legislatura e per il futuro, e allo stesso tempo è impegnata a realizzare, come forza di governo responsabile, gli impegni assunti con i cittadini".