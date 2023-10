Fi: La Russa, 'Borrelli non approverebbe le parole della figlia su Berlusconi al Famedio'**

Brucoli (Siracusa), 6 ott. (Adnkronos) - "Io stimavo molto il giudice Borrelli e sono sicuro che non approverebbe la scelta della figlia, che non conosco. Io me lo ricordo come una persona molto rispettosa degli avversari". Lo ha detto il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, commentand...

Brucoli (Siracusa), 6 ott. (Adnkronos) – "Io stimavo molto il giudice Borrelli e sono sicuro che non approverebbe la scelta della figlia, che non conosco. Io me lo ricordo come una persona molto rispettosa degli avversari". Lo ha detto il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, commentando le parole della figlia del magistrato Francesco Saverio Borrelli che si è detta contraria all'idea di iscrivere l'ex premier Silvio Berlusconi al Famedio, il pantheon dei milanesi illustri. "Non so se Borrelli sarebbe d'accordo con La figlia", ha concluso.