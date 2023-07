Fi: la tristezza di G. Letta per Cav, 'in ultimo mese non ho avuto tempo di leggere nulla...'

Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "De Leo ha detto 'sono qui per ascoltare quello che diranno sul mio libro'... Ecco, mi dispiace deluderti, e mi scuso con te e con tutti gli altri, ma farò una confessione: a me non piace presentare libri che non ho letto, ma non vi sarà diffi...

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – "De Leo ha detto 'sono qui per ascoltare quello che diranno sul mio libro'… Ecco, mi dispiace deluderti, e mi scuso con te e con tutti gli altri, ma farò una confessione: a me non piace presentare libri che non ho letto, ma non vi sarà difficile immaginare che nell'ultimo mese ad oggi non ho avuto il tempo di leggere… Quindi non parlerò del libro ma non volevo nemmeno disertare, perché sono orgogliosamente abruzzese e marsicano…". L'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Gianni Letta, è alla Camera per la conferenza stampa di presentazione del libro del giornalista di 'Radio Radicale', Francesco De Leo, 'Storia del parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise', che quest'anno compie 100 anni. Abruzzese doc, lo storico braccio destro di Silvio Berlusconi, non poteva mancare a una iniziativa sulla sua terra ma si scusa di non aver avuto il tempo di leggere nulla, lasciando intendere di essere stato sconvolto dal dolore per la scomparsa del leader azzurro, Silvio Berlusconi.