Fi: Mazzetti, 'Berlusconi rivoluzionario allora e determinante oggi'

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – "Berlusconi è stato la più grande rivoluzione della politica italiana degli ultimi decenni e quella straordinaria vittoria di 29 anni fa ha cambiato in meglio il corso della nostra storia. La sua capacità di fare sintesi tra le anime ha aperto la strada del governo al Centrodestra. Non posso che menzionare, inoltre, la sua intuizione di favorire lo 'scongelamento' della Destra italiana, da sempre esclusa: l’esito di quel percorso, voluto da Berlusconi, è il nostro presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla guida, come sempre, di un governo di centrodestra. È stato rivoluzionario allora ed è determinante oggi". Lo scrive in una nota Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia.