Fi: Moles, 'Martino per sempre nel nostro Olimpo'

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – "Antonio Martino merita un perenne riconoscimento ed un ringraziamento per il contributo di idee e di intelligenza politica, di correttezza istituzionale, di coerenza e di stile che ha dato al nostro movimento ed al Paese, e dobbiamo continuare a fare tesoro delle sue lezioni perché credo che i suoi valori e le sue idee siano a fondamento di quello che è, è stata e sarà Forza Italia”.

Lo ha affermato Giuseppe Moles, sottosegretario all’Editoria, nel suo intervento in ricordo di Antonio Martino alla convention azzurra “l’Italia del futuro”, in corso a Roma.

“Ci mancheranno i modi squisiti, le citazioni colte, l’ironia tagliente, ci mancheranno le idee di Antonio Martino. Mai come ora lo rimpiangiamo. A questo ricordo -ha detto ancora Moles- aggiungo il mio personale abbraccio al professor Martino, a cui sono stato legato per più di trent’anni con una straordinaria stima e fedeltà poi trasformatasi in profonda amicizia.

Ciao professore, grande maestro ed amico carissimo. Ad Antonio Martino va il saluto ed il grazie commosso di Forza Italia, nel cui Olimpo resterà per sempre”.