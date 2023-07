Fi: Mulè, 'unità partito è lascito Berlusconi'

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – "L’unità del partito è il lascito che Silvio Berlusconi ha fatto a tutti noi di Forza Italia: stiamo insieme perché siamo legati da quei valori di libertà in cui ognuno di noi crede e vuole portare avanti”. Lo dice Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, intervenendo ad Agorà su Rai 3.

Il parlamentare ‘azzurro’, rispondendo a una domanda sul caso Santanchè e se vi sia la necessità di un rimpasto di governo, sottolinea che ''la ministra ha spiegato che ora non c’è un motivo che la spinga a dimettersi e visto che non c’è ancora un’accusa formalizzata la questione rimane relegata alle ricostruzioni giornalistiche che lei ha smentito in radice”. “Il governo – prosegue Mulè – va avanti come deve andare e cioè benissimo come è andato fino ad adesso”.