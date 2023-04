Fi: Nevi, 'grazie per fiducia, metterò tutto mio impegno in delicato incarico'

Fi: Nevi, 'grazie per fiducia, metterò tutto mio impegno in delic...

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “Vorrei ringraziare il presidente Paolo Barelli, il coordinatore nazionale Antonio Tajani, ma soprattutto il Presidente Silvio Berlusconi per la fiducia che mi hanno dimostrato nominandomi presidente vicario del gruppo di Forza Italia alla Camera. Un grande grazie, per l’affetto e la stima, va anche a tutti i colleghi deputati del nostro splendido gruppo parlamentare". Così in una nota Raffaele Nevi, presidente vicario di Forza Italia a Montecitorio.

"Complimenti anche agli altri nominati a cominciare dai vice presidenti Rita Dalla Chiesa, Deborah Bergamini e Francesco Cannizzaro. Il nuovo tesoriere Stefano Benigni e i due delegati d’aula Alessandro Battilocchio e Mauro D’Attis completano l’ufficio di presidenza del gruppo e con cui collaboreremo alla gestione del gruppo stesso".

"Da parte mia – conclude – metterò tutto l’impegno necessario in questo delicato incarico, ma centrale sarà solo la squadra che dovrà supportare al massimo l’azione di Governo e trasmettere sul territorio l’attività che porteremo avanti alla Camera”.