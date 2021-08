Fi: O. Napoli (Ci) a Berlusconi, 'Bipolarismo ha creato nemici e bloccato politica'

Roma 14 ago. (Adnkronos) – "Il sistema bipolare sperimentato in Italia ha funzionato, in modo sbilenco e artificiale, finché ha avuto due cardini riconosciuti dall’opinione pubblica, Berlusconi e Prodi. Per ragioni diverse venuti meno nei rispettivi ruoli, il bipolarismo ha mostrato dei limiti gravissimi e nessuno degli attuali protagonisti ha il profilo e la statura internazionale per riattivare quel meccanismo che aveva sostituito gli avversari con i nemici e sostanzialmente bloccato la politica''.

Lo dichiara Osvaldo Napoli, deputato di Coraggio Italia.

"Né Meloni né Salvini, nel centro-destra, ma neppure Di Maio, sul versante opposto, hanno lo standing europeo necessario per governare l’Italia in condizioni normali, e non dico nella stagione del Recovery Fund''.

"Non sto dicendo eresie -prosegue Napoli- Lo sanno bene i diretti interessati, meglio di tutti lo sa un politico accorto come Giancarlo Giorgetti. Ma non può ignorarlo lo stesso presidente Berlusconi, memore del lungo percorso e delle grandi difficoltà che dovette superare per portare Forza Italia nella famiglia dei Popolari europei e quindi ricevere il crisma di partito democratico e affidabile''.

"Quel bipolarismo è finito -conclude il deputato di Ci- con il drammatico ridimensionamento di Forza Italia da un lato e, dall’altro, con la perdita di peso e di ruolo del Pd. Oggi si è aperta un’altra stagione. È la stagione della semina, per tutti. Ed è una stagione che si annuncia lunga. Con un seminatore, Mario Draghi, nient’affatto impaziente''.