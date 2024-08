Fi: partito azzurro, 'felici di adesione senatore Trevisi, sempre aperti a proposte innovative'

Roma, 7 ago. (Adnkronos) - "Siamo felici di comunicare che il senatore Antonio Trevisi ha accettato di aderire al Movimento politico di Forza Italia, entrando a far parte del nostro gruppo al Senato e assumendo funzioni operative sul territorio pugliese". Così in una nota Fi saluto ...

Roma, 7 ago. (Adnkronos) – "Siamo felici di comunicare che il senatore Antonio Trevisi ha accettato di aderire al Movimento politico di Forza Italia, entrando a far parte del nostro gruppo al Senato e assumendo funzioni operative sul territorio pugliese". Così in una nota Fi saluto l'adesione al partito azzurro del senatore Antonio Trevisi, ex M5S, che ora diventerà responsabile del Dipartimento Energia in Puglia. ''Forza Italia -continua la nota- si è sempre dimostrata aperta a proposte innovative utili per il nostro Paese e, in Parlamento, il senatore Trevisi si è dimostrato molto costruttivo e collaborativo con il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, chiedendo di attuare il reddito energetico a livello nazionale. Si tratta di un’iniziativa partita già in Puglia, alcuni anni fa, grazie ad una legge regionale a prima firma dello stesso Trevisi, che punta ad abbattere il costo delle bollette, grazie all’istallazione di impianti fotovoltaici a fondo perduto sui tetti delle case".

"Anche grazie all’impegno del ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin", sostiene Fi, il "reddito energetico è diventata una realtà nazionale a tutti gli effetti. In pochi giorni sono stati esauriti i 100 milioni di euro messi a disposizione per quest’anno ed a far la parte da leone sono state principalmente le regioni del Sud Italia, da dove sono arrivate oltre 10.500 richieste di accesso agli incentivi 100% a fondo perduto. Abbiamo inoltre apprezzato le competenze del senatore Trevisi che, in precedenza, ha rivestito il ruolo di energy manager dell'Università del Salento e ha conseguito un dottorato di ricerca in Sistemi Energetici e Ambiente. Anche grazie all'impegno del senatore Trevisi, attraverso il nostro gruppo parlamentare, vogliamo aumentare i fondi a sostegno del reddito energetico nazionale nel prossimo bilancio ed estendere questa misura ad altre famiglie ed altre imprese”.