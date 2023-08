Fi: per Ferrante in arrivo 'up grade', ufficio adesioni diventerà 'responsabile settore'**

**Fi: per Ferrante in arrivo 'up grade', ufficio adesioni diventer&...

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – In arrivo per Tullio Ferrante, attuale 'uomo delle tessere' di Forza Italia un 'up grade': sarà nominato 'responsabile nazionale di settore' così come accaduto per l'ufficio elettorale, affidato al tajaniano Alessandro Battilocchio. La 'promozione' è prevista in una 'nota di integrazione' diffusa dal partito dove si precisa:''L'ufficio Adesioni di Forza Italia diventerà, come l'ufficio Elettorale, Settore nazionale e sara' guidato dall'attuale responsabile Tullio Ferrante".

Raccontano, infatti, che per il caso di Ferrante era necessaria un'apposita modifica dello statuto, visto che il tesseramento in passato ha sempre fatto parte del settore 'organizzazione', ora spacchettato in tre, anche per ragioni di equilibri interni: l'organizzazione tout court del partito (assegnato a Francesco Battistoni), la macchina elettorale consegnate nelle mani di Battilocchio e la 'sezione' 'principi e valori' più l'archivio, attribuita a Gregorio Fontana. Nessuno problema politico per Ferrante, quindi, ma solo una questione di carattere tecnico, assicurano parlamentari tajaniani, che verrà risolta presto per poi ufficializzare il 'passaggio' a 'settore nazionale' dell'ufficio che si occupa di raccogliere gli iscritti.

Con la 'promozione' di Ferrante, arrivano a 10 in totale i 'responsabili nazionali di settore': alle quattro nomine di oggi si devono aggiungere 5 conferme.