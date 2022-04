Fi: Ronzulli, 'riscoprire valore territorio'

Roma, 30 apr. (Adnkronos) – "Si respira aria di ripartenza e di rinascita e questo è meraviglioso, perché Bergamo è tristemente diventata la città simbolo della tragedia del Covid, una città martire e martoriata da eventi che rimarranno per sempre impressi nella nostra memoria".

Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, intervenendo alla convention ‘L’Italia del Futuro-Costruttori di futuro a Bergamo e in Lombardia‘, organizzata a Bergamo dal movimento azzurro.

"Parlare a questo territorio ha, quindi, per me un valore speciale, perché qui ci sono famiglie, imprese, sindaci e amministratori che hanno accettato questa tragedia con dignità, ma che con altrettanta dignità sono ripartiti”.

“Riscoprire il valore del territorio – ha aggiunto – significa riscoprire il senso della politica che interpella ognuno di noi, perché è da qui, andando casa per casa, che si ricostruiscono credibilità e affidabilità.

E’ attraverso l’ascolto del paese reale che si torna in sintonia con le esigenze dei cittadini che non vogliono polemiche, strategie o trincee, ma chiedono risposte. Noi dobbiamo farci interpreti di un nuovo modo di fare politica, di una nuova stagione che affonda le radici in 25 anni di storia azzurra, che accompagna per mano chi è in difficoltà e che non lascia indietro nessuno perché vuole essere il pilastro del paese”.