Fi: Schifani, 'per Europee raccogliere forze politiche che si riconoscono nel PPe'

Brucoli (Siracusa) 7 ott. (Adnkronos) – "Per quanto mi riguarda, a fine agosto ho lanciato al mio partito a livello nazionale la proposta di raccogliere, sotto il simbolo di Forza Italia per le europee, tutte le forze politiche che si riconoscono nel Ppe. E' un'idea che ha trovato ampi consensi nel partito e la condivisione intelligente di Tajani. Poi starà a lui l'attuazione di questa idea. Ma occorre lavorare e trasformare FI da partito leaderistico a partito pluralistico. I sondaggi di oggi, che ci danno in crescita, danno il senso di una guida sicura da parte di Tajani e di un partito in piena salute". Lo ha detto il Presidente della Regione siciliana Renato Schifani a margine della convention di Fdi 'Italia le radici della bellezza' organizzato a Brucoli (Siracusa).