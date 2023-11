Fi: Sisto, 'nel dibattito pubblico non c'è spazio per odiatori e violenti'

Fi: Sisto, 'nel dibattito pubblico non c'è spazio per odiato...

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – "Piena solidarietà alla nostra capogruppo al Senato Licia Ronzulli per le gravissime minacce ricevute. Non saranno di certo queste vili intimidazioni a frenare minimamente la sua tempra e la sua tenacia, proprie di chi svolge l'impegno politico con passione e dedizione. Gli odiatori e i violenti non possono e non devono trovare spazio nel dibattito pubblico”. Lo afferma il senatore di Forza Italia e viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto.