Fi: Sorte, 'Amato e Magherno, ancora nuove adesioni in Lombardia'

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – “Forza Italia in Lombardia apre ancora a nuovi arrivi. Oggi pomeriggio ha aderito al movimento azzurro il consigliere provinciale Giovanni Amato, sindaco di Magherno, in provincia di Pavia. Auguri di buon lavoro ad Amato, quindi, nella certezza che saprà interpretare al meglio i valori fondanti della grande famiglia azzurra. Continuano le adesioni perché il nostro partito è l'unico vero riferimento per tutti i moderati che si riconoscono nei valori liberali, riformisti e garantisti che, in una cornice europeista e atlantista, il presidente Silvio Berlusconi ci ha sempre trasmesso”. Lo scrive in una nota Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e coordinatore azzurro della Lombardia.