Fi: Sorte, 'benvenuto a Senna, Lombardia diventata laboratorio politico di area moderata'

Milano, 7 giu.(Adnkronos) – "La Lombardia è diventata un laboratorio politico dell'area moderata. C'è un grande fermento e tanta voglia di Forza Italia e del suo leader unico il presidente Silvio Berlusconi". Lo afferma Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e coordinatore azzurro in Lombardia, aggiungendo: "Dopo il passaggio nel movimento azzurro di tanti consiglieri, uno degli ultimi l'ex consigliere regionale Massimiliano Bastoni, oggi salutiamo con entusiasmo e soddisfazione l'arrivo dell'ex consigliere Gianmarco Senna, proveniente da Azione, che si riconosce appieno nei valori e nei principi liberali, riformisti, europeisti di Forza Italia".

Si tratta, sottolinea, di "una partita importante, quella che stiamo giocando e il campo si allargherà in vista delle europee perché l'obiettivo è Forza Italia in doppia cifra, protagonista in Europa".