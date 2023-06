Fi: Sorte, 'Berlusconi disegna percorso aperto a chi si vuole mettere al servizio del Paese'

Roma, 4 giu (Adnkronos) – "Il nostro presidente Silvio Berlusconi, nella sua intervista di oggi, a Il Giornale, disegna con chiarezza un percorso ambizioso ma percorribile, liberale, riformista, europeista, aperto a tutti coloro che vogliono mettersi a servizio di un grande Paese, dell'Italia". Lo dichiara il deputato di Forza Italia e coordinatore del partito in Lombardia Alessandro Sorte.

"Non solo il popolo azzurro – che è saldamente al suo fianco – ma anche coloro che si riconoscono in una linea moderata, di impronta governista, possono aderire al progetto che Forza Italia mette ancora una volta in campo -prosegue Sorte-. L'esecutivo di Centrodestra, che in Italia si distingue per le sue pratiche di buon governo, può essere una guida anche in Europa. E' a questo importante obiettivo che il presidente Berlusconi guarda, come la sua grande capacità visionaria di andare oltre, per dare un'anima più consapevole all'Europa, perché non sia solo una unione dei mercati".

"In quest'ottica, Forza Italia gioca un ruolo essenziale, da protagonista, come riferimento stabile di tutti i moderati, da cui non si può prescindere”, conclude l'esponente di Fi.