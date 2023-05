FI: Sorte, 'Berlusconi si rivela ancora una volta un grande statista'

Roma, 22 mag (Adnkronos) - "Il presidente Silvio Berlusconi lancia oggi, dalle colonne del Corriere, un messaggio forte: la forza dell'amore, la fiducia nella vita, la passione e la determinazione con cui andare avanti e rinnovarsi sempre, l'amore per il Paese, la voglia di fare per i...

Roma, 22 mag (Adnkronos) – "Il presidente Silvio Berlusconi lancia oggi, dalle colonne del Corriere, un messaggio forte: la forza dell'amore, la fiducia nella vita, la passione e la determinazione con cui andare avanti e rinnovarsi sempre, l'amore per il Paese, la voglia di fare per il bene comune, per tutti". Lo dice Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e coordinatore azzurro in Lombardia.

"Il nostro presidente si rivela ancora una volta un grande statista di cui l'Italia, la politica, i nostri alleati hanno bisogno per la sua grande autorevolezza internazionale, per le sue eccezionali capacità di moderatore, per la passione che investe per raggiungere ogni obiettivo che si prefigge. Siamo tutti schierati con lui che ha messo nuovamente al centro la riorganizzazione del partito, siamo già avanti, al suo fianco, determinati e decisi a seguire le sue indicazioni e la strada che sta tracciando", aggiunge.