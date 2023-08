Fi: Tajani, ‘adesione Rosato? Lo stimo ma nessuna trattativa’

Roma , 2 ago.(Adnkronos) - “Rosato tra i big che aderiranno a Forza Italia? Non faccio nomi, ma ci saranno anche alcuni nomi importanti” pronti a venire con noi. “Rosato è una persona che io stimo ma non c’è nessuna trattativa “. Lo ha detto il segretario ...

Roma , 2 ago.(Adnkronos) – “Rosato tra i big che aderiranno a Forza Italia? Non faccio nomi, ma ci saranno anche alcuni nomi importanti” pronti a venire con noi. “Rosato è una persona che io stimo ma non c’è nessuna trattativa “. Lo ha detto il segretario nazionale di Fi Antonio Tajani, in una conferenza stampa nella sede nazionale azzurra .