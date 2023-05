Fi: Tajani, 'Berlusconi è la nostra guida, non ci sono aspiranti leader'

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Sono io che ho voluto fortemente questa manifestazione per dimostrare che Forza Italia è attorno a Berlusconi. L'unico leader si chiama Silvio Berlusconi, non ci sono leaderini o aspiranti leader. Io faccio benissimo il vice premier, il ministro degli Est...

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – "Sono io che ho voluto fortemente questa manifestazione per dimostrare che Forza Italia è attorno a Berlusconi. L'unico leader si chiama Silvio Berlusconi, non ci sono leaderini o aspiranti leader. Io faccio benissimo il vice premier, il ministro degli Esteri, il coordinatore del partito, mi basta questo e sono felice di aiutare di Berlusconi nell'azione di governo. E' lui la nostra guida, non ci sono aspiranti leader". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ad 'Agorà' su Rai 3, in vista della convention di Forza Italia.