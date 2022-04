Fi: Tajani, 'Brunetta sempre vivace, ogni tanto ci battibecchiamo ma si impegna tanto'**

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – ''Questo governo è nato soprattutto per merito di Berlusconi per affrontare la grandi emergenze. Voi siete stati in prima fila in tanti settori, soprattuto nella battaglia per sconfiggere il Covid". Dal palco della convention 'L'Italia del futuro' Antonio Tajani 'presenta' la squadra di governo azzurro ed elogia i tre ministri presenti che dopo di lui prenderanno la parola.

''Ringrazio Stella per tutto quello che fa, per tenere unito un sistema basato sulle autonomie regionali'', dice il coordinatore nazionale forzista che poi si rivolge a Mara Carfagna: ''Con il suo lavoro Mara ha dimostrato quanto sia per noi prioritaria la politica del Sud". Infine, Tajani parla di Renato Brunetta, riservandogli apprezzamento e una punzecchiatura: '''Renato è il ministro della Pubblica amministrazione, lo conosciamo, è sempre vivace. Ogni tanto ci battibecchiamo, però sappiamo quanto si dedica e quanto fa per migliorare una macchina…''.