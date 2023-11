Fi: Tajani, 'debole chi batte pugni sul tavolo, noi ostinati e rompiballe'

Taormina, 19 nov. (Adnkronos) - "Le nostre idee e il nostro comportamento sono apprezzati. A volte qualcuno dice 'Non battete i pugni sul tavolo'. In genere chi batte i pugni sul tavolo e' debole. Chi non li batte e rimane la', e' forte. A volte battere i pugni serve a ...

Taormina, 19 nov. (Adnkronos) – "Le nostre idee e il nostro comportamento sono apprezzati. A volte qualcuno dice 'Non battete i pugni sul tavolo'. In genere chi batte i pugni sul tavolo e' debole. Chi non li batte e rimane la', e' forte. A volte battere i pugni serve a nascondere la propria debolezza. Noi siamo determinati e ostinati, anche un po' rompipalle. Non vogliamo mollare mai quando si tratta di difendere nostri progetti e nostri territori". Lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, intervenendo al meeting di partito a Taormina.