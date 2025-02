Fi, Tajani: Marina? Non ci servono sveglie, siamo sveglissimi

Roma, 20 feb. (askanews) – “Non abbiamo bisogno di alcuna sveglia perché siamo sveglissimi, basta vedere quello che facciamo. Marina Berlusconi ha parlato da imprenditrice e ha diritto di esprimere le sue idee come imprenditrice”. Lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, alla presentazione dei prossimi eventi del partito in vista del congresso del Partito popolare europeo previsto a fine aprile a Valencia.

Tutte le idee – ha aggiunto – sono da ascoltare, ma non è una questione che riguarda Forza Italia. Si può strumentalizzare, si può dire tutto e il contrario di tutto ma non è questo il tema. Lei ha parlato da imprenditrice, lo ha detto. Ho letto attentamente l’intervista, non è una questione interna a Forza Italia. Fa bene da imprenditrice a parlare e a dire ciò che pensa. Siamo in democrazia e le idee sono da seguire con attenzione, ma non ci ha mai imposto nulla, non ci ha mai chiesto di imporre nulla. Io la sento spessissimo, ma non bisogna neanche strumentalizzare ogni volta che un componente della famiglia Berlusconi parla”.

“Mi pare – ha proseguito Tajani – che i risultati di Forza Italia siano lusingheri, è un partito che ha raggiunto e superato il 10%, secondo alcuni sondaggi siamo quasi al 12%. Quindi non mi pare che abbiamo bisogno di sveglie né da parte dei giornali né di altri. Mi pare che gli elettori il responso ce lo hanno già dato”.