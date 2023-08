Fi: Tajani,'domani indicherò nuovi responsabili settori'

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – ''Domani alla segreteria nazionale di Fi comunicherò i nomi delle persone a cui intendo affidare alcune responsabilità all'interno del partito. Non della segreteria nazionale, che già esiste. Ma ci sono settori e bisogna nominare la squadra. Qualcuno rimarrà, qualcun altro no''. Lo ha detto il segretario nazionale di Fi, Antonio Tajani, in una conferenza stampa nella sede nazionale azzurra, precisando che ''non ci saranno suoi vice''.