Fiaccolata per Giulia Tramontano a Sant’Antimo

Dopo la messa in ricordo di Giulia Tramontano, il Comune di Sant’Antimo ha organizzato una fiaccolata per la giovane uccisa dal compagno.

Dalle messe commemorative alla fiaccolata a Sant’Antimo, l’omicidio di Giulia Tramontano ha sconvolto l’Italia da Nord a Sud. Tanto a Sant’Antimo quanto a Senago, infatti, sono state celebrate messe in ricordo della 29enne incinta del piccolo Thiago, ammazzata dal compagno Alessandro Impagnatiello. Oltre alle messe, il comune nel Napoletano ha annunciato una fiaccolata per manifestare vicinanza alla famiglia della giovane donna e per condannare la violenza di genere.

Messa per Giulia Tramontano a Sant’Antimo, l’8 giugno la fiaccolata

Giulia Tramontano è stata ricordata a Sant’Antimo, in provincia di Napoli, durante la messa domenicale celebrata il 4 giugno. Nel ricordare la 29enne uccisa a coltellate dal compagno Alessandro Impagnatiello a Senago insieme al piccolo Thiago che sarebbe dovuto nascere a luglio, don Salvatore Coviello, parroco della cittadina, ha chiesto a tutti i fedeli di leggere una preghiera dedicata alla giovane madre e al bambino mai nato durante la funzione.

In occasione della messa, il sacerdote ha proposto una riflessione alla comunità, chiedendo a tutti i fedeli di andare oltre l’emotività del momento legato alla tragedia e di impegnarsi, in futuro, a costruire una società più umana e giusta, coinvolgendo tanto le famiglie quanto le scuole.

Se il brutale omicidio di Giulia Tramontano ha sconvolto e devastato tutta l’Italia, tra i luoghi maggiormente colpiti dal delitto c’è sicuramente Sant’Antimo, città natale della vittima. Lo dimostra la decisione di annullare la festa annuale del santo patrono che era in programma per la giornata di sabato 3 giugno.

“Ci stringiamo alla famiglia e condanniamo la violenza di genere”

La famiglia della 29enne aspetta di poter procedere con i funerali e con la sepoltura a Sant’Antimo. La salma verrà restituita solo dopo l’autopsia che dovrebbe essere effettuata il prossimo martedì 6 giugno.

Nell’attesa, nella giornata di giovedì 8 giugno, l’Amministrazione comunale e altre realtà del territorio del comune partenopeo hanno organizzato una fiaccolata che partirà dalla Villa Comunale e, lungo il tragitto, passerà anche davanti alla casa natia della ragazza. All’iniziativa, saranno presenti anche un sociologo e il vescovo di Aversa, monsignor Angelo Spinillo.

Commentando la fiaccolata, il sindaco Massimo Buonanno ha precisato che l’evento rappresenta un modo “per stringersi intorno alla famiglia e diffondere una cultura della prevenzione del fenomeno della violenza di genere. La comunità tutta è invitata a partecipare, non solo in segno di vicinanza alla famiglia di Giulia e per la sua memoria, ma anche per manifestare, ribadire e veicolare un messaggio di protesta contro l’ennesimo fenomeno di violenza contro una donna”.

Il primo cittadino di Sant’Antimo, inoltre, ha ribadito che presso il Comune è operativa una delle sedi del centro antiviolenza “Liberamente Donna” che offre assistenza gratuita a chi ne avesse bisogno.