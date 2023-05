Fiamme in una miniera d'oro: 27 morti nell'incendio in Perù

A causare l'incendio in Perù sarebbe stato un cortocircuito

L’incendio nella miniera d’oro nel sud del Perù ha causato la morte di 27 persone. Al momento sono stati recuperati dalle autorità 12 corpi senza vita.

Incendio nel tunnel La Esperanza 1

Le fiamme sono divampate all’interno del tunnel La Esperanza 1 nella città di Yanaquihaua a causa di un cortocircuito. L’incendio è avvenuto lo scorso sabato e avrebbe provocato anche un’esplosione.

La polizia ha confermato il numero dei lavoratori deceduti solo nella giornata di domenica.

Non sono state diffuse notizie ufficiali riguardo possibili sopravvissuti. Non si sa ancora il numero dei minatori presenti quando è scoppiato l’incendio.

In un tweet il governo peruviano di Dina Boluarte ha fatto le condoglianze ai parenti delle vittime. Il sindaco di Yanaquihua, James Caquino, ha riferito che il cortocircuito sarebbe stato causato dalla caduta di alcune rocce che avrebbero tagliato dei cavi.

Lavoratori deceduti per ustioni e soffocamento

Le cause del decesso degli operai sono ustioni e soffocamento. Le vittime non avevano via di fuga poiché si trovavano a una profondità di 100 metri.

A gestire la miniera del Perù è l’azienda Minera Yanaquihua la quale estrae un quantitativo di oro annuale di circa 15.000 once.

Incidenti di questo genere purtroppo sono più frequenti di quanto si possa pensare. Solo lo scorso anno sono morte 39 persone.