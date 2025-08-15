Fiamme nel Parco Nazionale del Vesuvio: indagini su un possibile atto doloso

TERZIGNO (NA) — Un incubo è tornato a perseguitare gli abitanti ai piedi del Monte Somma. Le fiamme, infatti, hanno devastato parte della Pineta del Parco Nazionale del Vesuvio, risvegliando paure e rabbia tra i residenti, che non possono fare a meno di ricordare l’incendio del 2017, quando andarono in fumo circa 1600 ettari di bosco.

Anche se stavolta il fuoco non ha minacciato direttamente i centri abitati, si stima che siano andati distrutti almeno 560 ettari di territorio, compromettendo un ecosistema già fragile e in attesa di una valutazione precisa dei danni. Come può una comunità affrontare un disastro simile? Questa è la domanda che si pongono in molti, mentre il dolore per la perdita di un patrimonio naturale si unisce all’angoscia per il futuro.

Dettagli sull’incendio e indagini in corso

Le autorità competenti, incluse le Procure di Nola e Torre Annunziata, hanno avviato due inchieste per fare luce sulle cause di questo rogo devastante. Si sta seguendo la pista dell’azione dolosa, non escludendo il possibile coinvolgimento della criminalità organizzata. È davvero possibile che un disastro naturale possa nascondere interessi illeciti? «I movimenti per la giustizia ambientale in Campania» avvertono che i roghi sono spesso legati a dinamiche poco chiare, tra criminalità, imprenditoria e malapolitica. La situazione è allarmante: il Parco Nazionale del Vesuvio ha visto diverse aree trasformarsi in discariche a cielo aperto, con rifiuti abbandonati in totale indifferenza da parte delle istituzioni.

Le indagini si concentrano su due principali direttrici: l’azione di piromani e le motivazioni di chi potrebbe trarre profitto dalla distruzione del territorio. È emerso che i boschi vengono incendiati per liberare spazi destinati a sversamenti di rifiuti, e spesso si dà fuoco anche ai rifiuti stessi per smaltirli rapidamente. La questione della riforestazione, che coinvolge ditte private con ingenti somme di denaro pubblico, aggiunge ulteriore complessità a un quadro già critico. Fino a che punto può arrivare la nostra indifferenza verso l’ambiente? Questa è una riflessione che dobbiamo affrontare urgentemente.

Il contesto culturale e ambientale

Il Monte Somma, conosciuto localmente come “‘a muntagna”, non è solo una semplice collina, ma un simbolo profondo di tradizione e cultura per gli abitanti della zona. La perdita di questa area verde rappresenta non solo un grave danno ambientale, ma anche un attacco all’identità comunitaria. Gli eventi del 2017 hanno lasciato cicatrici indelebili, e ora, con questo nuovo incendio, il senso di impotenza e frustrazione si fa sentire ancora di più. Come possiamo tutelare la nostra identità se continuiamo a perdere il nostro patrimonio naturale? La comunità chiede a gran voce che le istituzioni adottino misure più efficaci per prevenire simili tragedie e per garantire che il Parco Nazionale del Vesuvio non diventi un luogo di scempio.

Il futuro del Parco è a rischio e la necessità di un intervento decisivo è più urgente che mai. Le autorità devono non solo indagare sulle cause di questo incendio, ma anche implementare strategie di protezione e salvaguardia per evitare che le fiamme possano tornare a colpire il patrimonio naturale e culturale di questa regione. È tempo di agire, prima che sia troppo tardi.