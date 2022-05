Fiat: Olivier, 'nuova 500 seconda in Europa fra elettriche, in 2022 100 mila unità'

Forte dei Marmi, 10 mag. – (Adnkronos) – "La nuova 500 è salita al secondo posto in Europa fra i modelli 100% elettrici, dietro solo a Tesla, occupa questa posizione in Germania, mentre è prima in Francia e ovviamente in Italia. Quest'anno pensiamo di venderne 100 mila unità".

Lo ha sottolineato Olivier Francois, Ceo di Fiat, presentando una nuova versione della city car elettrica 'La Prima by Bocelli' realizzata assieme al celebre tenore, che ha contribuito con le indicazioni per un sistema audio particolarmente sofisticato.

"Andare solo in elettrico con la 500 è stata una scommessa, ma ha funzionato – ha spiegato – perché è un modello straordinario, una vera icona ,a anche perché non abbiamo realizzato una semplice versione elettrica di un modello normale".

Annunciando il 30mo premio alla 500 elettrica, "che ne fa la più premiata di sempre" Francois ha ribadito la rigida tabella di marcia del brand sulla via dell'elettrificazione, con una gamma completamente elettrica dal 2027, anche però con un'attenzione all'accessibilità. "Non vogliamo che l'elettrico sia solo per clienti benestanti" ha spiegato il manager di Stellantis. “It’s only green when it’s green for all”, ha ribadito.