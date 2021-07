Ficarra e Picone contro no-vax e politici: “Hanno paura di perdere una manciata di voti”

Nel giorno della strage di via D'Amelio Ficarra e Picone hanno scritto un post contro la mafia, il mondo politico e gli anti-vaccinisti.

Nel giono del 29esimo anniversario della strage di via d’Amelio, che costò la vita a Paolo Borsellino e agli agenti della sua scorta, Ficarra e Picone hanno scritto un post polemico via social.

Ficarra e Picone: il messaggio contro no-vax e politica

Nell’anniversario della strage di via d’Amelio i due comici Ficarra e Picone hanno scritto un messaggio polemico via Twitter, prendendosela con il mondo della politica, i no-vax e infine contro le mafie che, da sempre, minacciano e fanno i loro interessi alle spalle del Paese: “Quei politici che per paura di perdere una manciata di voti non hanno il coraggio di mettersi contro no vax e negazionisti, avranno mai il coraggio di mettersi (veramente) contro gli evasori fiscali, le mafie “che danno lavoro”, e disumanità varia? “, hanno scritto i due comici siciliani, da sempre apertamente schierati contro la mafia.

Il post è stato chiaramente scritto con intento polemico nel giorno dell’anniversario della scomparsa di Paolo Borsollino, ucciso insieme a cinque agenti della sua scorta. Il post ha ottenuto centinaia di like e molti tra i loro fan sui social si sono detti d’accordo con il punto di vista dei due comici.

Ficarra e Picone: l’addio a Striscia

A fine 2020, dopo anni d’onorata carriera dietro il bancone di Striscia la Notizia, i due comici hanno annunciato il loro addio al programma di Antonio Ricci.

“Ringraziamo questa famiglia, perché di questo si tratta, che ci ha coccolati e lusingati con il suo affetto facendoci sentire parte di sé. Quindi la regia (…), lo studio, i cameramen, le nostre truccatrici, le veline. Ma soprattutto ringraziamo Antonio Ricci che ci ha sempre fatto sentire importanti e di questo gliene saremo sempre grati. E ringraziamo voi telespettatori che ci avete sopportato eccome”, avevano scritto Ficarra e Picone via social, annunciando il loro definitivo addio al programma.

La nuova serie di Ficarra e Picone

Attualmente i due starebbero lavorando per una serie Netflix, Incastrati, che sarà scritta, diretta e interpretata interamente da loro e prodotta da Attilio De Razza per Tramp Limited. La serie è stata interamente girata in Sicilia e uscirà il prossimo anno su Netflix in 190 Paesi. In tanti tra i fan del duo comico non vedono l’ora di saperne presto di più.