Fico al G20 dei Parlamenti: nuovo modello di crescita sostenibile

Roma, 7 ott. (askanews) – Il presidente della Camera, Roberto Fico, interviene in Senato alla settima Conferenza dei presidenti dei parlamenti del G20.

“Prosperità significa tendere verso un nuovo modello di crescita sostenibile sul piano economico, sociale ed ambientale, che generi crescita, occupazione e una migliore qualità della vita in tutte le aree del globo. Questa è l’unica via per garantire un benessere durevole ed equo alle prossime generazioni”, ha detto.

“Perché la prosperità sia realmente diffusa, dobbiamo contribuire alla riduzione delle disuguaglianze tra le varie aree del mondo e all interno dei nostri Paesi. Ed in questa prospettiva dobbiamo, a mio avviso, prendere atto che la competizione sui mercati internazionali non può realizzarsi abbassando il costo del lavoro e le tutele sociali. Ma attraverso un utilizzo intelligente delle potenzialità offerte dalla innovazione tecnologica e dalla rivoluzione digitale”, ha sottolineato.