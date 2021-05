Fico: apertura Biennale dimostra che ripartenza è possibile

Venezia, 21 mag. (askanews) – “Oggi è un giorno importante, è un giorno molto significativo, perché è la dimostrazione plastica di come la riparte è possibile, di come siamo ripartiti, di come è possibile fare un evento così importante dal punto di vista internazionale e simbolo oggi della ripartenza del nostro Paese. Accoglieremo tante persone qui alla Biennale ed è la dimostrazione che si può lavorare in presenza, in sicurezza, e che l’Italia riparte”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione della 17esima Biennale di Architettura di Venezia.