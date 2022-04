Fico consegna medaglia a sindaco Melitopol: mai perdere speranza

Roma, 19 apr. (askanews) – Il presidente della Camera Roberto Fico ha consegnato stamane una medaglia della Camera dei deputati al sindaco della città ucraina di Melitopol, Ivan Fedorov.

E’ stato “senza dubbio un incontro intenso, il sindaco di Melitopol – ha spiegato Fico – è stato rapito dai russi e imprigionato, fortunatamente poi per lui la situazione si è risolta, ma la città è una città devastata, una città che ha dentro di sé un dolore immenso con le violenze sui propri cittadini.

E proprio in onore di questa città e al sindaco in rappresentanza di tutti i cittadini di Melitopol ho dato oggi una medaglia della Camera dei deputati”.

“C’erano anche dei parlamentari ucraini, senza dubbio” è stato “toccante il senso” della cerimonia “ma quello che ci dobbiamo ricordare – ha sottolineato Fico – è che noi dobbiamo riuscire in tutti modi a raggiungere la pace, perché la pace evita qualsiasi altro spargimento di sangue e ulteriori vittime, già ve ne sono” state “troppe”.

“Ci siamo detti – ha concluso Fico parlando dell’incontro col sindaco di Melitopol – che la situazione è complicata, la situazione è difficile, però è una situazione che non deve mai farci perdere la speranza di raggiungere la pace. Per me questa è la questione assolutamente primaria”.