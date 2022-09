Fico: “Putin va portato al tavolo dei negoziati”

Roma, 22 set. (askanews) – “Noi dobbiamo comunque parlare di pace, avere bene a mente quello che sta facendo Putin, come il suo ultimo discorso fatto di recente, anche sul referendum che sarà un referendum farlocco per le annessioni di pezzi dell’Ucraina. Noi su questo non possiamo retrocedere mai e vogliamo l’integrità territoriale dell’Ucraina così com’era prima del 24 febbraio, punto. Devi comunque portare al tavolo Putin”: lo ha detto a Sky TG24 il Presidente della Camera Roberto Fico, del M5S, ospite a Start.