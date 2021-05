Fico: su sostenibilità serve un cambio produttivo e valoriale

Venezia, 21 mag. (askanews) – “Il concetto di come abiteremo il nostro Paese e di come vivremo il nostro mondo è un tema che dovranno affrontare tutte le forze politiche, tutti i governi e tutti i parlamenti. Oggi noi dobbiamo fare tanto, lo stiamo facendo con il Pnrr, con Next Generation Eu, con la spesa effettiva di un valore aggiunto non solo ambientale, ma di cambio di modello produttivo e valoriale.

Quello che dobbiamo fare è fare entrare il nostro Paese in una nuova epoca”. Lo ha detto, in riferimento ai temi della Biennale di Architettura, il presidente della Camera Roberto Fico, intervenuto alla cerimonia inaugurale dell’evento veneziano.