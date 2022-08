Fico sull’alleanza con il Pd: “Hanno chiuso loro la porta”

Roberto Fico si toglie dalla scarpa il "sassolino" in merito all’alleanza saltata con il Pd dopo l'esperienza del campo largo: “Hanno chiuso loro la porta”

In una articolate intervista al Corriere della Sera Roberto Fico si esprime sull’alleanza finita e poi mancata con il Pd e sostanzialmente spiega: “Hanno chiuso loro la porta”. Insomma, l’esponente del M5s e presidente della Camera uscente dice la sua su elezioni e rapporto con i Dem e in ordine a quest’ultimo non ci sta a cadere nel “trappolone” di chi vorrebbe additare i Cinquestelle come da sempre avviati pregiudizialmente verso una solitaria avventura elettorale per il prossimo 25 settembre.

Fico sull’alleanza con il Pd

Ecco perché al Corsera Roberto Fico ha parlato delle prossime elezioni dedicando un passaggio particolare sull’alleanza con il Partito Democratico. Ha detto Fico: “Sono stati loro a chiudere ogni possibilità di confronto”. E poi, in ordine alla formula politica inaugurata con Enrico Letta e morta con il voto contro il governo Draghi: “Il campo largo come lo intendevano loro col nucleare e il liberismo sfrenato è lontano dai nostri ideali”.

Margini di intesa sulle amministrative?

A questo punto l’esponente del M5s non chiude del tutto alla possibilità di accordi ancora in corso nelle amministrative. La chiosa di Fico è stata esplicita, non allusiva, come il personaggio sa fare: “Il rapporto col Pd funziona quando ci sono convergenze programmatiche, invece le alleanze a freddo non funzionano”.