Il 13 e il 14 maggio il Parco tematico dedicato al cibo FICO invita esperti e amatori di bianchi, rossi e rosati al “FICO Wine Experience“. L’evento dedicato oltre che ad amanti e appassionati del vino, e orientato anche a intenditori, addetti ai lavori e professionisti del settore.

FICO Wine Experience

Nella prima edizione della FICO Wine Experience gli esperti e amatori di bianchi, rossi e rosati esploreranno il mondo del vino italiano attraverso uno spaccato rappresentativo di oltre 100 etichette di vini di tutte le regioni, dalla Sicilia al Trentino. Infatti in un unico luogo saranno presenti tradizioni, saperi e storie dei produttori di tutta la penisola.

Con l’acquisto di un biglietto del valore di 20€ si potrà accedere al Parco e avere degustazioni illimitate presso gli stand dei 40 tra produttori e cantine ospiti a FICO per assaggiare, conoscere e acquistare i prodotti.

Nel ristorante di Fontanafredda, presente nel parco, che propone una carta dei vini ampissima, è possibile degustare vini al calice tra i filari del vigneto di FICO, dove si può fare aperitivo circondati dai vitigni e da varietà di uve caratteristiche di tutte le regioni d’Italia.

Non solo degustazioni di vino, ci saranno anche delle masterclass di avvicinamento al mondo del vino tenute da professionisti del settore. Gli esperti di Fontanafredda all’interno della Bottaia di FICO, terranno il corso del vino che permetterà sapere di più sul percorso che l’uva compie dalla terra alla bottiglia.

Il parco tematico di FICO

Oltre ad offrire un’ottima esperienza di degustazione per gli amanti del vino il parco tematico di FICO è anche una ideale soluzione per una gita fuori porta. Gli eventi per ogni età, le attrazioni, gli spazi coperti e all’aperto accessibili a tutti e le tante proposte gastronomiche lo rendono perfetto per tutti.

Il parco si trova in una posizione strategica, a pochissimi chilometri dalla principale arteria autostradale e dal centro storico di una città d’arte come Bologna. É perfetta per percorrere in mezza giornata un viaggio alla scoperta di tutta l’Italia del cibo. Il Parco è comprosto di 26 punti ristorazione, tra ristoranti e street food, 20 attrazioni, fabbriche di produzione, giostre e padiglioni multimediali, una fattoria didattica e giardini urbani in cui rilassarsi.

FICO fa del connubio tra natura e cibo uno dei suoi tratti fondamentali: all’interno del perimetro del Parco sono presenti diverse aree verdi in cui i visitatori di FICO possono godersi le giornate di sole rilassandosi sull’erba o partecipando a eventi e iniziative adatte a bambini e adulti.

In tutti i giardini di FICO (tra cui un uliveto, una tartufaia, un orto urbano e un vigneto) vengono infatti organizzate diverse attività finalizzate non solo al relax e al divertimento, ma anche alla conoscenza e alla sensibilizzazione sul percorso che il cibo compie partendo dalla terra per arrivare sulle nostre tavole.

La FICO Experience è l’occasione perfetta per arricchirsi con degustazioni e percorsi alla scoperta dei sapori del vino, o per passare una piacevola giornata in famiglia tra diverse attività, attrazioni e giostre.