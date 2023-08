Fidanza (FdI): governo sta ricalibrando rapporto Italia-Cina

Roma, 2 ago. (askanews) – “Nei rapporti con la Cina le scelte politiche della Commissione europea su molti fronti, come quello fondamentale della

transizione ecologica e digitale, non fanno altro che aumentare la dipendenza dalla Cina. L’Unione europea ha provato a costruire un’alternativa alla Via della Seta cinese con il Global gateway, ma tardivamente e per ora con risorse insufficienti”, lo ha detto questa mattina il Capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza, intervenuto a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. “Sulla Via della Seta il governo Conte I e in particolare i Cinque Stelle compirono un grave sbaglio. Il governo Meloni si sta impegnando a realizzare una via d’uscita che non penalizzi l’economia italiana, concentrandosi sulle relazioni commerciali e quindi chiudendo la porta a

qualsiasi ipotesi di controllo cinese delle infrastrutture strategiche”. E sull’Africa: “L’Unione europea dovrebbe avere una linea più chiara, come quella dettata dall’Italia: un nuovo modello di cooperazione, non predatorio, volto a creare sviluppo, favorendo così la stabilità politica”.