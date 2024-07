Fidanza (FdI): "Italia centrale nelle dinamiche Ue

Roma, 24 lug. (askanews) – “Fitto ha un portafoglio ministeriale corposo. Se dovesse essere lui il commissario espresso dall’Italia bisognerà trovare una sostituzione, eventualmente anche scorporando tutte le sue deleghe”. Lo ha detto Carlo Fidanza, capodelegazione ECR al Parlamento europeo, intervenuto a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. E ha aggiunto: “Non è vero che l’Italia è isolata in Europa perché non ha sostenuto la Von del Leyen. Anche negli ultimi anni siamo stati formalmente all’opposizione in Europa, ma da presidente del Consiglio la Meloni ha ottenuto importanti risultati da Bruxelles. Ne è una dimostrazione il calo del 70% degli sbarchi dall Tunisia in Italia, un segnale che le istanze italiane sono state ascoltate. Non solo. Il fatto che il neo presidente del Consiglio europeo Antonio Costa abbia scelto Roma come prima missione da fare nella sua nuova funziona vuol dire che siamo tenuti in alta considerazione. Non è possibile isolare Italia – ha concluso – anche perché la Meloni è il leader europeo con il governo più stabile, molto più di Francia e Germania. È in corso in queste settimane una trattativa, come sempre, in cui l’Italia deve far valere i suoi interessi, ma sono convinto che la Meloni ci riuscirà molto meglio di quanto abbiano fatto i governi precedenti”.