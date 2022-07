Fiducia in Senato, il M5S conferma: “Nostro non voto è coerente”

Roma, 14 lug. (askanews) – “Il nostro non voto di oggi è coerente con quanto già espresso dai nostri ministri e dai nostri colleghi alla Camera. Noi oggi non partecipiano al voto a questo provvedimento perché non ne condividiamo né parte del merito, né il metodo. Ma questa nostra posizione si sottrae alla logica della fiducia al governo. Dire che si indebolisce l’azione del governo quando si sta cercando di indicare con chiarezza la linea politica (…) è falso”: è quanto ha detto, in dichiarazione di voto nell’aula del Senato, la capogruppo M5S Maria Domenica Castellone.

