Fiera Milano: Fontana, 'conferma Pazzali a presidenza Fondazione era doverosa e scontata'

Milano, 16 set.(Adnkronos) – La conferma di Enrico Pazzali alla guida di Fondazione Fiera Milano, per Regione Lombardia, era "doverosa e scontata". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, aggiungendo: "Nel triennio della sua presidenza ha dato prova della sua grande capacità manageriale riuscendo ad adeguarsi alle necessità della comunità lombarda colpita dalla pandemia.

La conversione degli spazi della Fiera di Milano per la realizzazione dell’ospedale Covid ne sono esempio. Il ringraziamento ovviamente va esteso a tutti i membri del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo della Fondazione, che con lui hanno lavorato".

"Ora -prosegue Fontana- la Fondazione si trova purtroppo a gestire una nuova situazione difficile dovuta alla guerra in Ucraina e all’aumento dei prezzi per via della crisi energetica. Auguro dunque buon lavoro a tutti i nuovi eletti e ai riconfermati, nella certezza che sapranno affrontare anche questi nuovi ostacoli consentendo al comparto fieristico lombardo di rafforzare la sua mission: incentivare la crescita e lo sviluppo economico del territorio e delle imprese e promuovere l’internazionalizzazione e valorizzazione del prodotto".