Fiera Milano: Palermo, 'ottimista su nostra ripresa, già nel 2022'

Milano, 21 giu. (Adnkronos) – Il calendario fieristico di Milano, che riparte venerdì, è molto fitto. "Siamo riusciti a far stare in tre mesi quello che facevamo in un anno. Faremo 30 manifestazioni al posto delle 50 che normalmente facevamo in un anno: è stato un grande sforzo organizzativo".

Lo ha spiegato l'ad di Fiera Milano, Luca Palermo, all'evento Milano torna Fiera.

"Non torneremo subito – ha detto – ai numeri del passato. Le previsioni ci dicono che prima del 2024-2025 non torneremo ai livelli pre-covid, ma io voglio essere ottimista e penso che già nel 2022, se il green pass funzionerà, riusciremo a recuperare più velocemente". La crisi fornisce opportunità: "C'è bisogno di capitali, hub europei per far sì che l'eccellenza sia portata nel mondo e Milano può giocare questo ruolo, diventando un hub in competizione non solo con il Sud Europa ma anche con i tedeschi".

Ciò che serve ora è "rendere competitiva la città e il Paese, essere facilitatori di alleanze con gli altri operatori: dobbiamo essere uniti, non è più il tempo delle divisioni".