Fiera Milano porta il design italiano a Singapore con FIND

Milano, 21 apr. (askanews) – Le eccellenze italiane del design alla prova del grande mercato asiatico: Fiera Milano, in collaborazione con dmg Events, ha annunciato al Fuorisalone la seconda edizione di FIND – Design Fair Asia, che si terrà a Singapore dal 21 al 23 settembre. “Il nostro intento strategico con questo tipo di iniziative – ha detto ad askanews Andrea Sozzi, Head of International Department Fiera Milano – è di intercettare un bisogno, quello delle aziende italiane con cui ci interfacciamo ogni giorno nel quartiere di Fiera Milano a Rho, per poi portarle dove è più forte la crescita”.

Oltre 500 brand di riferimento, 50 relatori internazionali e molti giovani talenti: questi i numeri principali di FIND, che punta ad avere 15mila presenze internazionali. “C’è grande voglia di design a livello internazionale – ha aggiunto Carl Constantin Press, direttore di FIND – ma in Asia non esisteva una piattaforma di qualità elevata per portare i brand più importanti nel continente. Per questo abbiamo scelto Singapore, che è un hub internazionale per la regione”.

Il mercato asiatico offre grandi opportunità a chi opera nell’arredamento, ma anche l’industria dei servizi in interior design sta crescendo a grande velocità. “FIND – ha proseguito Sozzi – è una manifestazione che si rivolge alle aziende del design, industria di punta per l’Italia in tutto il mondo e Singapore, dove si svolgerà la prossima edizione, è in un certo senso l’hub del design asiatico che nel 2027 è atteso valere circa 250 miliardi di dollari, quindi un’opportunità enorme per le aziende italiane. FIND, con questa seconda edizione vuole confermare il nostro impegno a fianco delle aziende italiane nell’indirizzare questo importante mercato”.

E per le aziende italiane è prevista particolare attenzione: “È ovviamente una piattaforma abbastanza importante anche per gli italiani – ha concluso Press – abbiamo un padiglione per l’Italia con più di 30 aziende e lavoriamo con l’Ice per portare l’eccellenza del Made in Italy in Asia”.

FIND è inoltre l’appuntamento principale della Singapore Design Week, uno dei principali appuntamenti al mondo per il settore.