Fiera Milano protagonista

Milano, 16 nov. (askanews) – Periodo pieno alla Fiera Milano con quattro eventi in contemporanea. Circa 1500 gli espositori arrivati da tutto il mondo. Fa gli onori di casa il presidente di Fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali.

“Oggi Fiera Milano con questa prima edizione mette insieme quattro fiere molto importanti già sperimentate nel passato per creare un’ottica di sistema. Lo fa in una logica internazionale, lo fa con numerosi espositori, ma lo fa soprattutto mettendo a sistema tutti gli elementi della sostenibilità in un mondo che va verso questa direzione”.

Un occhio di riguardo a Fiera SICUREZZA, evento leader in Italia e tra i più importanti in Europa nell’ambito della security. Focus sull’argomento con Venitem, azienda made in Italy in joint venture con Axel. Queste le parole del CEO Sebastiano Fregogna.

“Fiera Sicurezza è il palcoscenico che Venitem sfrutta per presentare la sua soluzione in un mercato che pretende soluzioni integrate. Ecco perché l’acquisizione di Axel”.

Con GEE l’attenzione si sposta sulla mobilità orizzontale e verticale. Abbiamo parlato con l’Head of Modernization and Sales di Shindler Italia Antonio Anghelone.

“Si sono aggiunti altri concetti importanti per noi, uno tra tutti riguarda la sostenibilità dove il nostro impegno su tutti i cicli produttivi è quello di arrivare ad emettere zero emissioni. Lo stiamo facendo da cose sofisticate e da cose molto semplici. Stiamo acquistando macchine elettriche, soprattutto per i nostri tecnici. A questo aggiungiamo due nuovi concetti che servono a costruire l’ascensore del futuro. Oggi ci sono una serie di devices che possono supportare il tecnico nell’attività di manodopera. Infatti noi monitoriamo da remoto i nostri ascensori e questo ci consente di arrivare dal cliente già alla certezza di qual è il componente da sostituire”.

Una tre giorni fitta di eventi alla Fiera Milano per un’offerta globale sul futuro dell’edificio.