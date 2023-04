Fiere: a Riminiwellness nasce il primo Strategic advisory board per l'industria del wellness

Rimini, 19 apr. (Adnkronos/Labitalia) – Torna dall’1 al 4 giugno RiminiWellness 2023, l’appuntamento internazionale – organizzato da Italian Exhibition Group presso il quartiere fieristico riminese e sulla Riviera Romagnola – dedicato all’intera community del wellness, con le ultime tendenze e le innovazioni del settore. Questa 17ma edizione porta con sé anche una grande novità. Infatti, nasce il primo Strategic Advisory Board di RiminiWellness, con l’obiettivo di rendere la manifestazione il punto di riferimento sempre più autorevole e riconosciuto dell’intero ecosistema del fitness e del wellness e un momento d’incontro imprescindibile per il business delle aziende che fanno parte di questo mondo.

Il primo Strategic Advisory Board vedrà il coinvolgimento di importanti stakeholder del wellness e punterà i riflettori sui temi principali e più attuali dell’intero settore, come innovazione, sviluppo scientifico, education e opportunità d’impresa e lavorative. RiminiWellness ha voluto riunire in un vero e proprio Comitato scientifico un pool di professionisti ed esponenti del mondo dell’università, delle associazioni e delle imprese sotto il coordinamento di Luigi Angelini, consulente strategico Wellness Culture. Ne fanno parte: Andrea Ermolao, segretario generale Exercise is Medicine Italia; Andreas Paulsen, segretario generale EuropeActive, Claudio Stefanelli, presidente Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita – Università di Bologna; Davide Campagna, Wellness Digital influencer; Manuel Mandelli, Ceo 24ORE Business School Spa; Matteo Gatto, di Matteo Gatto e Associati.

Tra i vari temi affrontati a RiminiWellness 2023, anche quello della formazione, attraverso seminari, workshop, masterclass e convegni tenuti da esperti e professionisti di vari settori legati al fitness e al wellness. Inoltre, grazie alla partnership con 24Ore Business School si darà vita a un programma incentrato sugli strumenti manageriali, di comunicazione e di marketing di cui il settore ha bisogno.