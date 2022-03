Fiere, al via 121esima edizione di Mipel in ottica #BetterTogether

Milano, 14 mar. (Adnkronos/Labitalia) – Si è svolto ieri in ottica #BetterTogether il taglio del nastro che ha dato il via alla 121esima edizione di Mipel (13-15 marzo) e alle altre manifestazioni milanesi, alla presenza del ministra per gli Affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini.

Franco Gabbrielli, presidente di Mipel, ha così commentato: “Siamo soddisfatti di questa prima giornata di fiera che si è aperta in un contesto di incertezza generale legato al conflitto Russia-Ucraina. I dati relativi all’affluenza a Mipel sono in linea con quelli della scorsa edizione di settembre. Un segnale di incoraggiamento e una conferma per le nostre scelte strategiche. Fare sistema con le altre manifestazioni fieristiche, riunite sotto l’#bettertogether si è rivelata una scelta vincente".

"Abbiamo visto – ha detto – quanta voglia e bisogno ci sia di incontrarsi fisicamente, fare networking e condividere strategie e visioni. Oggi abbiamo avuto la conferma che Mipel continua ad essere un momento strategico particolarmente prezioso per il nostro settore, che vale 7,48 miliardi di euro di fatturato, conta ben 4.149 aziende e 32.982 addetti e che ha dato importanti segni di ripresa post pandemia chiudendo con un +25,7%".

Più di 100 i brand della pelletteria presenti su una superficie espositiva di oltre 4.000 metri quadrati (padiglioni 1 e 3), doppia rispetto all’edizione passata. 5.000 i visitatori attesi in questi tre giorni di fiera. Molte le novità, tra cui la collaborazione con Mirta Wholesale per il digitale che arricchisce, con la propria piatta-forma B2B, le opportunità per le aziendi associate; l’area Scenario, dedicata ai giovani e agli emergenti; l’area speciale riservata alla presentazione delle tendenze; infine, Mipel Square, teatro di eventi e di incontri.

Fittissimo infatti il calendario degli eventi già dalla prima giornata. Ad aprire i lavori ieri, l’appuntamento presieduto dal vicepresidente Andrea Calistri dedicato alla presentazione dei fashion trend FW 22-23, elaborati dal comitato moda della manifestazione, organo fortemente voluto dal Presidente di Assopellettieri Franco Gabbrielli, proprio per supportare l’associazione nei progetti speciali e le aziende partner nella realizzazione di collezioni d’avanguardia dallo stile unico.

La giornata è poi proseguita con altri incontri che hanno toccato alcuni dei temi di grande attualità per il settore pelletteria come la digitalizzazione e l’imprenditoria femminile. Grande attesa per gli appuntamenti della giornata di oggi dedicati a sostenibilità e passaggio generazionale.

"L’auspicio è che questi momenti di condivisione riescano a dare un piccolo segnale di speranza e di ripartenza alle nostre aziende e al nostro settore. Pensiamo che l’arma vincente sia nello nostre stesse mani e che una riscoperta della qualità, dell’eccellenza e dell’heritage dei prodotti made in Italy possa aiutarci a mitigare gli effetti causati dal conflitto”, ha concluso il Presidente Gabbrielli.