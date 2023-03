Fiere: Casaidea, colori saturi contaminazione eclettiche e idee green tra novità

Roma, 6 mar. (Labitalia) - Nove giorni di manifestazione per scoprire le migliori soluzioni per l’abitare, proposte da mobilieri e artigiani provenienti da tutta Italia: torna l’appuntamento con Casaidea, la mostra dell’abitare che dal 18 al 26 marzo - alla Fiera di Roma su due pad...

Roma, 6 mar. (Labitalia) – Nove giorni di manifestazione per scoprire le migliori soluzioni per l’abitare, proposte da mobilieri e artigiani provenienti da tutta Italia: torna l’appuntamento con Casaidea, la mostra dell’abitare che dal 18 al 26 marzo – alla Fiera di Roma su due padiglioni dedicati a ristrutturazione, arredo & giardino e l’altro a design & lifestyle – propone, tendenze e novità del settore.

Sono oltre 150 le aziende presenti per l’edizione 2023, dove i visitatori possono lasciarsi ispirare dai tanti allestimenti con idee per zona giorno, zona notte, cucina, bagno, infissi, arredo da esterni e prodotti artigianali, tutte soluzioni all’insegna dello stile e dell’alta qualità. Casaidea 2023, organizzata da Moa società cooperativa, rinnova il suo impegno con i professionisti e tutti gli amanti del settore proponendo un concept espositivo che conduce il visitatore in un viaggio nel design, lungo un percorso libero tra gli stand, stimolando interesse, attenzione e gusto attraverso contaminazioni estetiche continue. Il format di Casaidea fa dialogare con intelligenza, al suo interno, industria e artigianato di alto livello, classico e design, promuovendo i marchi più significativi del Made in Italy.

Divani, poltrone e complementi d’arredo portano in casa eclettismo e icone pop, facendo convivere motivi romantici del passato ad accostamenti inediti, rimandando ad un gusto retrò e al contempo moderno. Con un caleidoscopio di materiali, finiture e colori accendono gli ambienti con soluzioni sempre più versatili e custom made. Regna l’eleganza in tutte le sue forme, il design di interni si muove su linee essenziali e colori saturi che tendono all’opaco, con punti a contrasto fluo. Per donare stile e carattere alla casa si può osare con il colore, con un mood e una palette di tinte vivaci e vibranti che vanno dall’arancio al curcuma, dal viola al fucsia, dal verde salvia all’ottanio, dal blu elettrico al turchese.

Fondamentale è l'interesse al sostenibile e all’economia circolare: un esempio di questa attenzione green è Coconut, uno dei prodotti di punta dell’azienda di Matera Egoitaliano, un sistema costituito da poltrona girevole e pouf, con parti realizzati in cellulosa riciclata, rigida e resistente, in grado di delineare le curve e la struttura dei due elementi d'arredo. All’accurata selezione dei materiali, tra pelle, tessuto, velluto e nuovi materiali tecnici, come il tessuto bielastico, si unisce all'innovazione dei meccanismi relax per godere a 360 gradi la comodità di un divano: sensori di riconoscimento della seduta, schienali e sedute meccanizzate e persino casse audio integrate con sistema 4D sound garantiscono la migliore esperienza nel mondo del comfort.

Lo studio nascosto, il passaggio segreto o l’accesso alla Batcaverna, tutti si celano dietro a un ingresso 'invisibile', progettato e creato con ingegno e creatività così da mimetizzarsi con gli oggetti circostanti: per giocare con la funzionalità e rendere gli ambienti sempre più trasformabili e originali è pensata la porta/libreria (una delle ultime novità dell’azienda romana Ianus) che può essere realizzata con semplici scaffali, cassetti o sportellature, per un effetto di illusione davvero sorprendente. La stanza inaspettata può trovarsi dietro anche a pareti dogate in listelli di legno massello, con venature a vista o laccate in qualsiasi tonalità di colore, dove possono essere alloggiate porte a spingere o a tirare, può essere inserito un televisore installato a parete o qualsiasi altro oggetto a piacere, compatibilmente con la fattibilità del progetto.

Spazio all’arte con le porte a vetro, vero oggetto d’arredo che rendono la casa più bella e luminosa, oltre che originale con l’aggiunta di un disegno creativo. Per ridurre l’ingombro e adattarsi agli spazi di ogni abitazione, le porte proposte e in mostra a Casaidea 2023 possono essere a scomparsa nella parete, installate per scorrere fuori dal muro, con sistema a mantovana e telaio di passaggio oppure con sistema Magic dotato di meccanismo di apertura nascosto alla vista, o ancora con sistema Roteo.

Installare un impianto fotovoltaico è uno dei modi più facili per produrre energia green e risparmiare sui consumi elettrici, poiché l’energia prodotta non genera alcun tipo di inquinamento consentendo di abbattere il consumo di energia a pagamento e quindi i costi della bolletta. Chi possiede un impianto a pannelli fotovoltaici produce in totale autonomia la quantità di energia necessaria alle proprie esigenze. Inoltre, esistono sistemi di accumulo (batterie) da integrare ai pannelli, che permettono di immagazzinare l’energia prodotta ma non autoconsumata. In questo modo si ha sempre una scorta di energia green, da utilizzare nei momenti in cui il sole è oscurato o nelle ore di buio.

In mostra a Casaidea 2023 l’innovativo sistema di gestione di energia di Next energy con il brevetto Due Anelli.Due Correnti n. 1020200000019156 – sviluppato con Politecnico di Bari e altri partner di prestigio – che permette di concentrare i carichi di debole potenza (come luci ,tv, tv a circuito chiuso, citofono, caricabatterie, router wi-fi, tapparelle, cappe di aspirazione, termostati, radio, allarme ecc.) prolungati nel tempo in un anello ibrido a 48 v dc, posto sulla parte alta delle pareti di una casa tipo (circa 100 mq). Lo spostamento della maggior parte dei carichi sulla linea a 48 VDC, ognuno al di sotto dei 300 Watt, permette una riduzione importantissima dei carichi elettromagnetici. L’impianto di pannelli fotovoltaici, come dimostrato, garantisce un risparmio del 90% dei consumi, è completamente green e senza dubbio sostenibile.

Il piacere di vivere un ambiente che dialoga contemporaneamente con interno ed esterno, una vera e propria stanza che ha il cielo come soffitto e la natura come contorno, è la promessa della gamma Sunlight di KE, un innovativo giardino d’inverno che porta all’estremo il concetto di osmosi con il paesaggio. Il suo tetto in vetro, dal fascino assoluto, permette una visione ampliata a 360 gradi sull’esterno. La natura diventa così uno spettacolo da contemplare e vivere pienamente in tutte le stagioni, immersi nel tepore e nella luce naturale, protagonista assoluta di questo spazio di comfort.

Che sia dedicato alla convivialità o all’espressione delle proprie passioni, il giardino d’inverno (autoportante o addossato) diventa così un 'luogo nuovo' che espande la consueta mappa fisica dello spazio per colonizzare l’esterno e abbattere i confini tra indoor e outdoor. La novità principale consiste nel tetto in vetro stratificato trasparente o bianco opaco, sostenuto da traversi in alluminio che valorizzano al massimo la superficie regalando luminosità e leggerezza costruttiva.

La ricerca di materiali innovativi porta il relax in casa: dagli States ecco una Spa idromassaggio portatile che può essere istallata ovunque, senza alcuna preparazione preventiva, anche in casa, dalla sala wellness al terrazzo.

La struttura interna di Softub è realizzata in 'Polybond', un materiale molto leggero e ad alto potere isolante che mantiene il calore all'interno della vasca, abbattendo il consumo di energia elettrica, mentre il rivestimento è in 'Leathertex', un vinile estremamente resistente a prova di intemperie. A completare il senso di benessere, l’illuminazione aled che crea giochi di luce e atmosfera. Per maggiori informazioni casaidea.com.