Fiere: da domani al via Roma International Estetica 2023

(Labitalia) – Un appuntamento importante per chi vuole restare aggiornato sulle ultime tendenze, innovazioni e tecnologie in fatto di bellezza ed estetica professionale. Dal 4 al 6 febbraio presso il Polo fieristico della Capitale c’è Roma International Estetica 2023, la 15esima edizione della manifestazione organizzata da Fiera Roma dedicata ai professionisti della bellezza e del benessere. In esposizione le ultime novità di tutti i settori dell’estetica, comparto che ha dato prova di resilienza e reattività di fronte alle difficoltà legate alla pandemia prima e alla crisi economica poi, con previsioni di crescita a doppia cifra, di oltre l’11%.

Apparecchiature e tecnologie, tecniche e trattamenti, make up e cosmesi sempre più connotati da grande attenzione alla sostenibilità ambientale, la gamma completa di prodotti professionali per sopracciglia, ciglia e nai, startup capaci di suggerire percorsi di trattamento per pelle, capelli e alimentazione personalizzati sulla base di un sistema di analisi brevettato del DNA che incrocia i dati genetici con quelli relativi allo stato di salute e allo stile di vita.

Durante i tre giorni di esposizione, attraverso il progetto digitale di sostegno all’attività imprenditoriale inaugurato lo scorso anno 'lesteticacè', le aziende espositrici saranno anche impegnate in una fitta agenda di appuntamenti B2B con buyer internazionali.

“La nostra mission – commenta l’amministratore unico, Fabio Casasoli di Fiera Roma- è anche quella di creare appuntamenti fieristici attraverso i quali favorire lo sviluppo delle aziende che scelgono questo strumento per il loro business. Siamo felici di avere un brand come quello di Roma International Estetica che da 15 anni è punto di incontro e visibilità per i professionisti di un settore dove è richiesta altissima specializzazione, costante aggiornamento e formazione tecnica”.

Sarà presente all’interno dell’area espositiva, uno spazio dedicato al make up, a cura della make up artist e beauty expert Alessandra Barlaam. 'Academy on stage' è uno stand allestito per l’alta formazione del trucco professionale, dove il make up viene interpretato come 'calligrafia delle emozioni' dei momenti più importanti della vita di una donna. Un viaggio generazionale attraverso l’azione del truccarsi: dai Boomers per arrivare alla Generazione Alpha, passando attraverso le Generazioni X, Y e Z.

Nei tre giorni di manifestazione si alterneranno lezioni di trucco correttivo, di ringiovanimento, da teenager, da sposa, da cerimonia e fashion alle quali si potrà assistere gratuitamente. Un’occasione preziosa per trasformare la passione in professione, diventando make up artist di successo, ma anche semplicemente per acquisire competenze per sentirsi più belle nella quotidianità grazie al trucco. Dedicata a chi considera la bellezza esteriore il risultato anche di un percorso di equilibrio interiore, c’è poi l’area olistica, dove, a cura dell’Università Popolare Olistica Aps Unipopoli, vengono proposte trattamenti energetici, tra i quali, riflessologia plantare e facciale, trattamento vibrazionale e reiki.

Formazione e aggiornamento si confermano ingredienti fondamentali di Roma International Estetica, con un programma di convegni di alto profilo scientifico e tecnico. Sotto la responsabilità scientifica del professor Pier Antonio Bacci, sabato 4 febbraio Roma International Estetica ospita, per i professionisti sanitari, il corso di aggiornamento Ecm (educazione continua in medicina) promosso da Accademia Italiana di Flebologia e Patologie Estetiche e incentrato sul tema del danno vascolare nelle patologie adipofasciali, dalla cellulite al lipoedema (https://www.romainternationalestetica.it/programma-ecm-2023/). Aperti a tutti i convegni “riehello” (https://www.romainternationalestetica.it/convegno-riehello/): sabato 4 il focus della tavola rotonda, coordinata dal cosmetologo e docente Umberto Borellini, è sui 5 sensi, indagati secondo un approccio psico-estetico.

Domenica 5 febbraio il convegno – coordinato da Pier Antonio Bacci, docente di Flebologia e Patologie Estetiche – è dedicato a fare luce sul ruolo sociale dell’estetica professionale nella valorizzazione e mantenimento del benessere. Lunedì 6 il febbraio il dottor Giovanni di Castri coordina un seminario rivolto agli studenti di II e III anno di Istituti e scuole di estetica professionale. Protagonista in fiera anche la formazione certificata per i professionisti sanitari. Un appuntamento molto atteso all’interno dell’edizione 2023 di Roma International Estetica – sabato 4 e domenica 5 febbraio – è la International Nail Cup, (https://internationalnailcup.com/), la più grande competizione europea tra professionisti del settore unghie. 130 partecipanti, 40 giudici tra i massimi esperti globali provenienti da oltre 20 Paesi del mondo, 340 lavori in box, 12 tipologie di gare artistiche. Un’occasione unica per scoprire le ultime tendenze nail, conoscere le differenze di stile tra i vari Paesi, ammirare vere e proprio opere artistiche applicate alle unghie.

La competizione a colpi di creatività prosegue anche lunedì 6 febbraio con l’Hair/beauty contest creativity, una gara-spettacolo tra acconciatori ed estetisti organizzata tra i propri iscritti dalla Cna di Roma. Da sempre sensibile ai temi riguardanti l’impegno sociale, Roma International Estetica vede la presenza di due realtà no profit impegnate quotidianamente a diffondere nel mondo dell’estetica professionale (e non solo) sensibilità e competenze rispetto a problemi che possono ricevere un supporto determinante da chi lavora per la bellezza e il benessere.

Sono Onco Beauty Onlus, organizzazione no-profit impegnata a promuovere e condividere tecniche di bellezza volte a contrastare gli effetti estetici collaterali causati dalle terapie oncologiche, e l’Associazione DonnaDonna, una Onlus che, facendo leva sull’informazione e la riabilitazione di autostima e consapevolezza, vuole aiutare a prevenire e combattere i disturbi del comportamento alimentare. Main sponsor di Roma International estetica 2023 è Treatwell, il più grande portale in Europa per la prenotazione di trattamenti di bellezza e benessere.