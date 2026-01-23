Fiere, EF Group entra nel Dubai Hub for Made in Italy di Italiacamp

Dubai, 23 gen. (askanews) – EF Group, general contractor attivo a livello internazionale nel settore exhibition, eventi e ambienti esperienziali, è entrato nel Dubai Hub for Made in Italy di Italiacamp, per allargare le proprie prospettive anche all’area del Golfo.

“EF Group – ci ha spiegato Nicola Maisto, General Manager Dubai del gruppo – nasce nel 2021 dalla fusione delle storiche realtà del settore espositivo Eurofiere e Xilos a cui si è aggiunta successivamente l’aggregazione di Giordano Allestimenti nel 2024, Form e A&M Production nel 2025. Questo percorso ha dato vita ad un gruppo solido che può contare su oltre 90 anni di esperienza complessiva nella progettazione e realizzazione di stand fieristici.

Grazie ad un approccio integrato che combina design italiano, tecnologia avanzate ed un project management completo, EF Group è oggi in grado di gestire progetti complessi per brand internazionali di alto profilo, accompagnandoli in tutte le fasi di sviluppo. Nel 2018, poi, il gruppo ha avviato la propria presenza negli Emirati Arabi Uniti con l’apertura di una filare locale”.

EF Group gestisce progetti complessi per brand internazionali di alto profilo e guarda ora all’opportunità rappresentata dal network di imprese che operano a Dubai. “Siamo sicuri che entrare nel network di Italiacamp ci permetta di accedere a contatti qualificati ed opportunità concrete di business nella regione – ha aggiunto Maisto -. Il network nello scorso anno ha facilitato le nostre connessioni e soprattutto migliorato la comprensione del mercato locale. Con questi input e attraverso il prezioso supporto dell’Hub puntiamo ad accelerare i processi di sviluppo rafforzando la nostra presenza e credibilità nel territorio”.

L’obiettivo è quello di consolidarsi come un player strategico, non solo nella realizzazione di allestimenti fieristici, ma anche nello sviluppo di spazi espositivi ad alta complessità come showroom, musei, ambienti corporate e retail.